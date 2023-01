Passante autostradale da ripensare

Sono aumentati i pedaggi autostradali, prassi alla quale siamo piuttosto rassegnati. È evidente come Autostrade per l'Italia sia una società alla quale le entrate e le disponibilità finanziarie di certo non mancano. Con tale presupposto, un cittadino bolognese - che per anni avrà la sua vita minacciata dai cantieri per potenziare il Passante di Mezzo (ricordiamolo, una maxi tangenziale all'interno dell' area urbana, foriera di degrado ambientale e di grave nocumento alla salute) - il minimo che possa attendersi dalle istituzioni sono precise imposizioni (e non semplici e condizionate richieste) al suddetto ente concessionario, per ripensare un'opera di un impatto inaccettabile e irreversibile per la città, senza dover di contro assistere ad un palliativo mercato al ribasso sui metri di pannelli antirumore e sul numero di alberelli e arbusti da piantare.

Giovanni Casadio