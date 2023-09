Passante autostradale, soluzione sbagliata

Vedo un interessamento della politica verso il disturbo che reca ai cittadini l’aeroporto di Bologna ma non vedo altrettanto interesse verso i disagi creati dall’attraversamento autostradale della città. Anzi in questo secondo caso si vuol far credere che il suo ampliamento sia una soluzione ottimale ai problemi che genera questa arteria rumorosa e inquinante, progetto già bocciato dal Sindaco Imbeni 33 anni fa, al qual blocco - sulla scia del passante di Mestre - fece seguito la progettazione del "Passante nord", a sua volta poi messo da parte.

Non mi soffermo sul fatto che molte abitazioni limitrofe all’aeroporto sono state costruite dopo, mentre l’autostrada/tangenziale è nata che molte case già c’erano e alcune adesso saranno abbattute, ma mi chiedo quanti anni passeranno perché i nostri amministratori capiscano che questa è una soluzione sbagliata alla quale dovranno in futuro porre rimedio.

Paolo Dalle Donne