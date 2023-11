Passante, opera sbagliata

I recenti incidenti sulla tangenziale di Bologna non suggeriscono nulla ai sostenitori della scelta fatta di allargare la tangenziale stessa invece di separarla dall'autostrada cosa che avrebbe fatto sia la soluzione nord che quella sud? La tangenziale, compreso il tratto di autostrada che la percorre, doveva diventare una strada della città, cosi non avremmo più dovuto salutare la famiglia prima di percorrerla attualmente. La decisione presa del Passante di mezzo non fa altro che confermare la cecità degli amministratori bolognesi nel vedere un pò più in la del proprio naso. Vedi il rifacimento dello stadio invece del suo spostamento o per la fiera che fu spostata dalla Montagnola a via Stalingrado (limite massimo della miopia urbanistica). E oggi basta una partita o una manifestazione fieristica per il blocco delle rispettive aree. Poi perché su un'opera cosi controversa come il Passante non si è tenuto un referendum?

Mariapia Rappini