Patente ritirata e tanti controlli

Dal 2017, fermato per guida in stato di ebbrezza, ho completato tutto il percorso rieducativo. Eppure mi sono stati chiesti esami per miei trascorsi che non riguardano il motivo per cui mi è stata tolta, giustamente, la patente con ogni volta costi eccessivi. Ho comunque dimostrato che gli esami erano sempre negativi. Prima domanda: è giusto? A me non sembra. All'ultima visita mi hanno concesso un anno. A sei mesi, con la motivazione che ho una patologia oncologica attualmente stabile che, ripeto, non c'entra assolutamente niente con la guida in stato di ebbrezza, è stato deciso un altro controllo. Tutto questo mi sembra assurdo.

D. Torreggiani