Pattume e inciviltà

Con l’arrivo della nostra barboncina di 3 mesi, abbiamo iniziato a farle fare qualche piccola sgambata in giro per le strade e i prati adiacenti la nostra abitazione, zona Sant’Agnese a Modena. Dovendo stare attento a quello che mangia, perché lei ingoierebbe tutto, sono sempre con lo sguardo che scruta i marciapiedi e i prati che frequentiamo. La sporcizia che vedo è impressionante: mascherine, cartacce, rifiuti. La nostra non è più civiltà, ma inciviltà all’ennesima potenza. Se la terra vuole salvarsi, temo che lo debba fare senza il genere umano.

Cesare Righi