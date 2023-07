La notizia dell'umarell - robot che a Bologna applaude ad ogni conferimento nei cassonetti del pattume per la raccolta differenziata mi ha lasciata perplessa. Non sarebbe stato meglio fare uno sconto a chi conferisce carta, plastica, vetro ed alluminio nei giusti contenitori come succede in altri paesi d'Europa?. Questo sarebbe stato il miglior ‘applauso’ per i cittadini.

Raffaella Narciso