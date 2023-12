Pd e il candidato sindaco, prima i programmi

Leggo con interesse gli articoli e le interviste dedicati alla scelta del candidato sindaco del Pd e del centrosinistra a Modena. Sono interessato in quanto non solo persona ed elettore da sempre di sinistra, ma come cittadino da sempre impegnato in politica e interessato al futuro della propria amata città. Le elezioni del prossimo anno sono molto significative e sono il primo ad augurarmi un'altra sconfitta della destra a Modena. Mi vengono però due commenti rispetto a quanto si legge. Uno positivo e uno negativo. Per prima cosa il Pd deve pensare alle idee e alle proposte per il futuro, non ai nomi. Nella politica che ho conosciuto io si diceva "prima la politica, poi le ambizioni personali". Guai a fare il contrario, anzi all'epoca i partiti della Prima Repubblica non lo avrebbero consentito. In positivo però vedo che ci sono tanti nomi giovani in campo e questo mi fa oggettivamente piacere. Avrei votato volentieri un terzo mandato del sindaco Muzzarelli che ha fatto tanto per la città. Ma, visto che questo non è possibile, spero davvero che ci sia un ricambio generazionale e che sia lui e gli altri modenesi (non a Roma) ad indicare al suo partito e alla coalizione il miglior profilo possibile per battere la destra.

G. Messo Ronca