Penalizzato chi possiede un'auto vecchia

La città metropolitana dichiara con orgoglio, attraverso l'ufficio statistiche, che il parco veicolare cittadino a Bologna è sempre più sostenibile. Viene infatti comunicato che oltre la metà delle autovetture circolanti nel territorio sono di classe Euro 5 o Euro 6. Sorge spontanea una domanda: perché martoriare i pochi possessori di auto vecchie (che non sono delinquenti, ma semplicemente non possono permettersi di acquistare auto nuove), se poi l'inquinamento non cala? E perché creare un'autostrada a 18 corsie? Si apprende poi che il Comune ha acquistato, spendendo migliaia di euro, bus a idrogeno. Che senso ha tale spesa se, come dichiarato da Giunta e progettisti, ove passerà il tram (praticamente ovunque) verranno tolti gli autobus?

Filippo Ratta