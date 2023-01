Pensioni, in Francia si protesta in Italia tutti zitti

Due milioni di lavoratori francesi hanno (giustamente) scioperato e sono scesi in piazza contro la riforma delle pensioni voluta da Macron e chiesta dall'Ue, ma avversata dai sindacati. Protestano contro il progressivo elevamento dell'età pensionabile dagli attuali 62 ai 64 anni entro il 2030. Beati loro!!! Noi dobbiamo attendere i 67 anni e nessuno si sogna di scendere in piazza (di recente solo un timido e infruttuoso incontro governo-sindacati). Intanto, nel 2023, in Italia solo una ridottissima platea di lavoratori potrà uscire con l'assurda e propagandistica "quota 103", mentre per tutti gli altri resta la Fornero o nisba. Altro che un suo "superamento", quindi; piuttosto un peggioramento. Per lavoratori/trici precoci è infatti già prevista l'uscita anticipata, peraltro senza limiti di età! Molto meglio sarebbe stato lasciare in vigore anche per il 2023 "quota 102" che avrebbe consentito (senza costi eccessivi, visti quelli registrati nel 2022) a 64, 65 e 66 anni una maggiore flessibilità in uscita con un minimo di 38 anni di versamenti senza la strozzatura dei 41 anni.

Vincenzo Sardone