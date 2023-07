Pericoli e annunci, stesse fonti

Sarà un caso ma tutti gli annunci di pericoli gravanti sulla nostra esistenza derivano più o meno dalle stesse fonti mediatiche, politiche, intellettuali. Così è per l’allarme clima, con conseguenti suggerimenti a modificare i nostri stili di vita, i consumi e gli acquisti; lo stesso può dirsi per la pandemia, con l’invito, spesso perentorio, ad assumere comportamenti e pratiche mediche stabiliti dalle autorità; ugualmente per i rischi comportati dal presunto espansionismo russo con la ventilata possibilità di vedere le truppe di Mosca sempre più a ridosso dei nostri confini: ipotesi, questa, facilmente contestabile, sulla base della cronaca dei fatti reali e non supportata da nessuna pretesa “evidenza” scientifica. Per contro il globale problema connesso ai massicci movimenti migratori viene spesso derubricato a strumentalizzazione della paura e ad opportunità per le nazioni in crisi di denatalità. E sono scarsi i consigli e le strategie volte a gestire in comune la situazione i cui effetti drammatici, da qualunque angolo li si osservi, sono sotto gli occhi di tutti. Enrico Venturoli