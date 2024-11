Pericolo terza guerra mondiale

Non pago di aver finanziato due conflitti che hanno provocato migliaia di vittime, l'uscente presidente Biden ha voluto chiudere in "bellezza" il mandato presidenziale autorizzando l’uso di armi occidentali a lungo raggio per colpire il territorio russo. In ossequio alla massima dei perdenti "in cauda venenum", il presidente USA più guerrafondaio vuole essere annoverato tra i grandi decimatori del genere umano. Da buon esecutore dell'ideologia malthusiana, del grande reset, dell'Agenda 2030, del Forum di Davos e dei convegni a porte chiuse, l'amico dei Schwab, dei Soros, dei Rockefeller e dei potenti della Terra, non fa altro che tentare (Trump non resterà a guardare) di ridurre la popolazione mondiale con l'avvio della terza guerra mondiale.

Gianni Toffali