Pioggia e cantieri, molti disagi

Sono un residente di Piazza della Pace a Bologna, zona in questi giorni intasata completamente dal traffico per via delle piogge, ma più che altro per l’esondazione del torrente Ravone. Non erano bastati i disagi incredibili per quanto accaduto, in via de Coubertin bloccata dalle auto per ore e ore, si è dato inizio a lavori di asfaltatura del manto stradale. Non ci sono parole per definire la inadeguatezza di questa giunta comunale: la mano destra non sa ciò che fa la sinistra.

Renzo Massarenti