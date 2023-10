Piste ciclabili poco sicure

Abbiamo una discreta rete di ciclabili a Modena, ma una buona parte è su marciapiede o talmente attaccata a questi da rendere poco sicuri certi tratti. Per esempio quello di fronte a casa mia in viale della Pace.

Segnalo, pericoloso, il tratto di ciclabile iniziale e finale in via Morane. Nel percorso verso la Rotonda. Troppo stretta la strada.

Un altro tema è quello del Centro storico dove non ci sono ciclabili ma noi ciclisti dobbiamo fare i salti mortali in mezzo a sensi unici, lavori in corso e cimiteri di automobili che non girano è vero ma ostacolano i movimenti.

Marco Raimondi