Svolgo spesso attività di volontariato nella città di Modena e girando per le strade, con una certa frequenza mi capita di vedere automobili, monopattini e biciclette che adottano comportamenti pericolosi nonché in palese violazione del codice della strada, proprio mentre transita un'auto dei vigili urbani. Questi passano oltre senza intervenire o fare almeno un cenno di rimprovero agli interessati. I controlli servono per ridurre gli incidenti stradali.

Andrea Ferrari