In Italia siamo tra i migliori costruttori di impianti di dissalazione di acqua di mare, siamo in emergenza idrica ma nessuno parla del problema in termini specifici per poterlo superare. L'acqua di mare non ci manca ma gli impianti che abbiamo son piccoli e sono nelle isole. In altri paesi del mondo hanno risolto con questi impianti sia per usi civili che per irrigazione , noi, come al solito, arriviamo sempre tardi.

Angelo Contri