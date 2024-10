Più manutenzione per le case popolari

Vorrei ricordare al presidente dell'Acer che si occupa di edilizia residenziale pubblica di mettere a disposizione case per povere famiglie che aspettano danni. E raccomando anche la manutenzione perchè ci sono immobili che cadono a pezzi. Vedo cedimenti nel cappotto di un palazzo ormai recintato da tempo, cedimenti del cortile, marciapiedi che sprofondano, buche che quando si riempiono di acqua provocano infiltrazioni nelle cantine. Non ricordo di aver visto qualche dirigente farsi vivo e chiedere agli abitanti come stanno le cose. Siamo abitanti in cerca di dignità.

Giuseppe Raspadori