Più rispetto per il cimitero dei soldati greci

Come privato cittadino e amante della propria città vorrei portare a conoscenza il vergognoso stato di degrado e abbandono in cui versa il cimitero militare greco posto sulla statale adriatica all'ingresso di Riccione sud . A chi avesse scarsa o nulla memoria vorrei ricordare che questi ragazzi di 20 anni hanno dato la loro vita per la nostra libertà e quindi penso che come minimo il luogo del loro ultimo riposo meriti di essere rispettato e curato se non tutto l'anno almeno i mesi estivi e non solo durante le commemorazioni che si svolgono il mese di settembre.

Giorgio Temeroli