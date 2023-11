Più severità con i teppisti

Incredibile ciò che è accaduto a Rho (Milano). Mi riferisco a quei teppisti che hanno fatto l'assalto a una scuola: questi delinquenti non hanno i genitori. Se hanno genitori, andrebbero puniti perché non gli hanno insegnato come si deve vivere al mondo!! Ci rendiamo conto che Italia stiamo costruendo? Quando io ero adolescente facevamo gli scherzi suonando di sera il campanello alla gente, per poi ridere come dei pazzi, ma se queste persone ci avessero riconosciuti, i nostri genitori ci avrebbero severamente puniti, e se avessimo subito una denuncia per un giocattolo rubato ad un negozio si finiva in riformatorio.

Riccardo Ducci