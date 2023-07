Più sicurezza per tornare dal lavoro

La mia ragazza lavora in un bar la sera con chiusura alle 21:00. Prende il treno alle 21:26 a Gambettola e mi chiedo dove sia la sicurezza nel nostro Paese, se si subisce, ancora nel 2023 molestie non fisiche nelle stazioni e nei treni. Se su sei sere si viene adocchiati o addirittura seguiti due volte, mi chiedo del perché una ragazza non è libera di finire il suo turno di lavoro e prendere un mezzo pubblico sapendo di non sentirsi sicura, in un contesto che dovrebbe essere tutelato e invece diventa motivo di disagio. I dubbi sono tanti e mi chiedo quando e come si potrà fare qualcosa. E la cosa peggiore, è che in un contesto lavorativo, con questo problema esposto, sia trattata con estrema superficialità.

Nazareno Caputo