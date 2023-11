Portafoglio rubato, trovato e restituito

Scrivo per condividere un'avventura profondamente spiacevole, che si è conclusa con un lieto fine, grazie alla generosa competenza degli operatori della cooperativa Brandolini. Sabato sera ero seduta con la mia mamma 87enne e altre due signore, nel dehors di una pasticceria sita in Via Ugo Bassi a Bologna. All'improvviso da dietro ci appare una mano tesa di una donna, la quale ahimè non si è accontentata della mia moneta, ma mi ha sfilato il portafogli dalla borsa, appesa sullo schienale della seggiola. Immaginerete lo sconforto quando andando per pagare le consumazioni, mi sono accorta del fatto. L'indomani mattina, Stefano un cordiale operatore della cooperativa Brandolini, mi ha raggiunto in Via Fleming dove abito, e mi ha consegnato il mio portafoglio, che la signora aveva poi gettato in un cestino della spazzatura dopo averlo svuotato del denaro, la cui pulizia è assegnata a questa cooperativa. Immaginerete la gioia e la riconoscenza che voglio condividere e manifestare, verso un gesto di tanta competenza professionale, ma non solo serietà e umanità che si è tradotta non solo nel consegnare il portafoglio rubato, ma nella riconsegna in tempi strettissimi, (l'indomani mattina) essendo gli stessi operatori consapevoli della preoccupazione che comporta la sottrazione di tutti i documenti. Cosa dire se non un grazie infinito al signore che mi ha riportato il portafoglio, operatore della cooperativa Brodolini e a tutto lo staff che evidentemente opera con testa e cuore a favore dei cittadini bolognesi.

Elena Nanni