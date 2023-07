Prenotazione esami, orari troppo limitati al Cup

Tempo fa mi sono presentato all'ambulatorio prelievi dell'Ospedale di Loiano (Bologna) con impegnativa prenotata in farmacia. Il mio medico di famiglia aveva omesso di richiedere un esame (glicemia). Ho deciso di eseguirlo a pagamento, ma, stranamente, l'appuntamento era fissato a venerdì 17 marzo. Ho chiesto se era possibile eseguirlo insieme agli altri ma mi è stato risposto no anche perché lo sportello Cup dell'Ospedale è aperto solo il lunedì, mercoledì, venerdì. A questo punto ho rinunciato all'esame. E' inconcepibile che in una struttura sanitaria decentrata il Cup sia aperto solo 3 giorni la settimana, creando disagi alla popolazione che di disagi ne ha già tanti. L'emergenza Covid è finita, non mi pare per il Cup di Loiano. E non mi si venga a dire che il Cup funziona anche nelle farmacie o che c'è carenza di personale: vi sono pratiche che solo i Cup di secondo livello possono espletare. Spesso il personale è presente ma chiuso in ufficio.

Giovanni Canè