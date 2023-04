Preoccupazione per l'antenna

Segnalo al sindaco, unitamente ad altri cittadini di Corticella, che è in corso di realizzazione in via di Corticella 282 il posizionamento di un'antenna per le telecomunicazioni per conto della Wind, che avrà un'altezza di ben 32 metri e sarà distante una decina di metri dalle abitazioni confinanti. La posizione è estremamente inadatta data la vicinanza alle abitazioni per il pericolo di radiazioni elettromagnetiche che produce tale tipo di manufatto. La cittadinanza non è stata in alcun modo coinvolta, né ci risulta sia stato convocato alcun tavolo di concertazione. Alla luce di quanto esposto si richiede di intervenire per una diversa collocazione del manufatto in sito più consono e meno impattante per la comunità.

Argentina Volta