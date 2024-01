Previsioni fosche per il 2024

Si chiude un altro anno difficile. I fatti ci dicono che i decisori internazionali non sono in grado di decidere se e come fare cessare le guerre in corso, qualcuno cerca di giustificarle o motivarle con il perseguimento degli interessi nazionali degli attori in campo, altri fanno leva sugli orrori del terrorismo per giustificare il perpetrarsi di massacri indiscriminati in nome di un “diritto di risposta” che non tiene conto né delle violazioni dei diritti di un popolo né delle prevaricazioni che Palestinesi subiscono insieme ad armeni, azeri, africani di etnie minoritarie come gli stessi ebrei. La maggioranza politica in Italia ed in Europa mette sotto accusa la Chiesa e tutti coloro che sostengono e finanziano le organizzazioni che si prodigano per salvare la massa di migranti in movimento.

E questo, peraltro, avviene da tempo. Gli accordi con la Libia del dopo Gheddafi furono stipulati da governi di centrosinistra e nessuno li ha mai disdetti . Oggi come ieri si cercano siti/lager nei quali collocare i migranti . Sempre per quanto riguarda la politica italiana si perpetuano le discussioni su temi che risultano perfette e precise “distrazioni di massa”: mi riferisco anche a temi importanti quali il reddito di cittadinanza o comunque un reddito per tutti o al progetto di premierato e di autonomia regionale differenziata, l'equità fiscale. Ogni tanto si aggiunge qualche “scandalo” a completare il panel: miliardari che speculano sulla credulità della gente quali influencer o calciatori. Con l'anno nuovo non cambierà nulla. Angelo Fregni