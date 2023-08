Prezzi molto alti al mare

L'alluvione che ha colpito i nostri amici della Romagna, in particolar modo Ravenna e provincia, non ha certo aiutato psicologicamente a passare le vacanze in Riviera Adriatica. Gli organi di informazione denunciano un calo di presenze del 20/25% anche in agosto sulle nostre coste. Fare partire la stagione nel ponte del 2 giugno è stato per molti difficoltoso ma dobbiamo renderci conto che non può essere l'unica scusa che possiamo avanzare.

Passare 3 notti in un Hotel di Rimini in due persone,come nel mio caso, catalogato 3 stelle (ma per dimensioni e grandezza della camera potremmo definirlo a 2 stelle) dopo Ferragosto e affacciato su uno dei viali più' caotici della città anche di notte a cifre superiori ai 150 euro al giorno con la sola colazione deve far riflettere tutti coloro che hanno a cuore la Romagna e la sua accoglienza turistica. Se poi aggiungiamo 3 giorni di ombrelloni con 2 lettini e pranzi ancorché' frugali più le cene la cifra diventa per tante famiglie molto se non troppo impegnativa. Mi auguro che le Istituzioni pensino a qualcosa perché continuando così la stagione balneare del 2024 rischierà cali di affluenza turistica ancora più consistenti

Mauro Mongiorgi