Pulizia senza coordinamento

Ho assistito a una scena che mi ha lasciato perplesso in viale Moreali a Modena. Ho visto dei bravi operai impegnati a disinfettare le griglie di scolo lungo la pista ciclabile, dopo averle liberate dal fogliame e dalla terra che le ricoprivano. Fin qui tutto bene, se non fosse che intorno a queste griglie c’era ancora molta sporcizia: foglie, terriccio, rifiuti di ogni tipo, che alla prima pioggia si sarebbero riversati sulle griglie, ostruendole e annullando il lavoro fatto. Mi chiedo: chi ha organizzato o ordinato queste operazioni, non poteva coordinarsi con chi si occupa della pulizia delle strade, per fare in modo che prima di intervenire sulle griglie si pulisse anche la pista ciclabile? Così si sarebbe ottenuto un risultato più efficace e duraturo. Ma forse era troppo logico da pensare. Meglio non far sapere alla destra cosa fa la mano sinistra. Cesare Righi