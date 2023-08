Qualche dubbio sull'eco ansia

Durante un battito con il ministro Pichetto-Fratin organizzato dal Giffoni Film Festival, la 27enne Giorgia Vasaperna, causa alcuni incendi che hanno toccato la Sicilia, ha annunciato al mondo di soffrire di eco-ansia. Recita stupenda: il nonno ministro preso dalla sceneggiata dell'eco ansiosa sicula, non ha saputo far di meglio che mettersi a singhiozzare pure lui. A parte le amnesie della discepola di Greta Thumberg che non ricorda la sistematicità degli incendi estivi (guarda caso sempre dolosi) che hanno caratterizzato le estati siciliane, ora salta fuori che sul suo profilo Instagram (chiuso per eccesso di sfottò) la ragazza si definiva "femminista, scrittrice, attrice, viaggiatrice, vegetariana".

Inoltre, su un social diverso da Instagram si è mostrata appassionata di make-up. L'eco ansiosa con la natura, ma eco rilassata con i profitti, ha mostrato dei cosmetici realizzati da un noto marchio multinazionale, che produce in Cina. La siciliana affetta da simil ansia cronica legata ai cambiamenti climatici del pianeta, non sembra però farsi troppi scrupoli a utilizzare prodotti che dalla Cina vengono trasportati con ingenti costi (e incidenza) ambientali verso l'Europa. Il provino e il battesimo televisivo sono comunque andati bene: ha guadagnato un'intervista su un noto quotidiano italiano che, visto il suo desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo, è comunque un bel traguardo. Gianni Toffali