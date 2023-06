Quando si usa il termine trans

Qualsiasi dizionario spiega che trans è l’abbreviazione di ‘transessuale’, un termine che indica la condizione di una persona che sente di non appartenere al sesso biologico con il quale è nato. Nella pressoché totalità dei casi, il cosiddetto trans, è un uomo che grazie a bisturi e ormoni, assume le sembianze di una donna. Sembianze che non generano cambi di corredo genetici, ma solo chimeriche illusioni. Per un fatto di cronaca, a Milano un trans è finito sulle prime pagine. La cosa buffa, è che la totalità dei media ha definito il trans, donna. Donna davvero speciale considerato che per metterla in sicurezza, dopo di aver aggredito un addetto alle pulizie di un parco ed essere riuscita a fuggire dall’ambulanza dopo aver colpito un agente con un calcio allo sterno e un altro agli arti inferiori, sono dovuti intervenire ben quattro vigili. Viviamo tempi strambi, dove a dispetto della scientificità cromosomica della natura umana, l’ideologia di chi si illude ad essere l'onnipotente demiurgo di sé stessi, vede il sesso che esiste virtualmente nel metaverso generato dalle lenti dell’utopistica ideologia gender fluid.

Gianni Toffali