Molte polemiche ha suscitato l'idea di portare parte dei migranti in Albania. Anche per una questione di costi, che vengono sbandierati ai quattro venti. Perché, però,nessuno ci dice quanto costa il trasporto dei migranti e la loro permanenza in Italia? Solo avendo questo ultimo dato saremmo in grado di valutare, paragonare ed esprimere giudizi

Maddalena Petroni