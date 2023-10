Raccomandazioni e benefici

Siamo onesti, chi di noi alla notizia che un parente o un amico abbia ottenuto una posizione lavorativa, o sociale, che potrebbe tornarci utile, sotto sotto non pensa di trarne un qualche beneficio. Alla Asl, in banca, in comune magari. Piccoli favori, come tempi ridotti per una pratica, qualche dritta riservata su come investire con profitto i propri denari, biglietti gratis per eventi o spettacoli e così via. A pochi, forse a nessuno, salterebbe poi in testa di rivelare questo auspicio pubblicamente, addirittura rivendicarlo, perché, oltre a costarci le antipatie di chi non goda di simili conoscenze, potrebbe compromettere ogni possibile aiutino da parte del suddetto, messo in imbarazzo o comunque attenzionato ai propri colleghi e datori di lavoro. Diciamo che sarebbe la strada maestra per ricevere da lui un trattamento sicuramente imparziale se non più severo, onde fugare ogni dubbio di favoritismi.

Marco Lombardi