Visto il caos che i partecipanti dello Street rave parade hanno fatto sabato scorso a Bologna, inviterei chi ha autorizzato questa manifestazione a pagare in solido i danni dei vandalismi causati da coloro che hanno preso parte al corteo. Mi domando in che mani siamo... Tutto più che prevedibile, nessuno che abbia mosso un dito per evitarlo. Franco Favretto