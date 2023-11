Transitando sulla via Emilia Ponente a Bologna, ove hanno aperto il cantiere per la linea Rossa del tram, gli scavi per la posa di nuove condutture mettono in risalto vestigia del passato, sotto forma di laterizi e avanzi di strutture in mattoni. Dato che lì, a pochi metri, passava l’antica via consolare Emilia, pur rischiando il blocco dei cantieri, non sarebbe il caso che la Soprintendenza o chi per essa andasse a dare un’occhiata?

Fausto Carpani