Rete idrica, l'attività della Bonifica Renana

Le recenti alluvioni in Emilia Romagna motivano le domande su ruolo e attività svolte dal Consorzio Bonifica Renana. È utile sapere che la Renana in pianura la propria rete scolante artificiale, composta di 2.000 chilometri di canali, 26 casse di espansione e 24 impianti di sollevamento. Il tutto oggetto di manutenzione annuale: ciò ha permesso di smaltire oltre 200 milioni di metri cubi d’acqua, di cui il 40% proveniente dalle rotte di Idice, Quaderna, Gaiana e Sillaro, corsi d’acqua naturali di competenza regionale. Si segnala, inoltre, che, in collaborazione con gli enti locali, dal 2 maggio continua il lavoro ininterrotto di 100 tra tecnici e operai consortili, impegnati nello sgrondo dei 6.000 ettari di pianura allagata. Per saperne di più, è possibile consultare il report annuale, sul sito www.bonificarenana.it

Consorzio Bonifica Renana