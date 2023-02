Rifiuti, cassonetti poco intelligenti

Sto sgombrando l'appartamento di mia mamma recentemente deceduta differenziando la tipologia di rifiuto da eliminare. Per l'indifferenziata, dato che le bocchette dei cosiddetti "cassonetti intelligenti" sono di piccole dimensioni, ho riempito due sacchi formato condominio e mi sono recato all'isola ecologica di Via Guelfa. Purtroppo però gli addetti hanno rifiutato, spiegandomi che il rifiuto indifferenziato deve essere conferito negli appositi cassonetti intelligenti. Ho fatto presente che le bocchette dei cassonetti sono piccole ed avrei dovuto fare vari sversamenti, ma purtroppo ho dovuto riportare i sacchi a casa. Incredulo, ho telefonato al numero verde di Hera segnalando il problema e mi hanno risposto che l'operatore ecologico si è comportato correttamente. Successivamente ho smaltito i rifiuti come indicatomi, ma qualcun altro con pochi scrupoli li avrebbe abbandonati in strada. Dovrò anche buttare del materiale lungo, come vecchi ombrelli, scope, ecc., che dovrò fare a pezzi per farli entrare nella bocchetta (Hera segnala che a lato dei cassonetti ci sono buchette per ombrelli e simili, ndr). Trovo bizzarro che Hera non accetti questa tipologia di rifiuto e per quanto riguarda i cassonetti intelligenti... meglio chiamarli solo cassonetti.

Sergio Squaiella