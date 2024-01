Rifiuti, fallimentare la raccolta porta a porta

Ultimamente mi reco spesso a Frassinoro sull'Appennino e, per la strada, visti gli sviluppi della fallimentare raccolta rifiuti a Modena, non posso non guardare come, da quelle parti, tutto sia regolare, pulito, non una cartaccia abbandonata, tutto perfetto. Però, guardando bene, mi sono accorto che… lì hanno i cassonetti di carta e plastica, e sono pure nuovi di zecca, altro che porta-a-porta! Allora, forse, non è un problema di cittadini “da-rieducare” come dicono ad Hera, ma proprio di politiche fallimentari.

Loris Rinaldi