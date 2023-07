Rifiuti, il Porta a porta funziona

Vorrei far presente che, da un inizio sbagliato ad aprile, a oggi, fine luglio, la raccolta porta a porta a Modena è migliorata. Si spera continui. Che la differenziata sia passata dal 60% al 73% ci indica che la strada è giusta e bisogna insistere magari apportando correttivi e miglioramenti, per arrivare a breve oltre l’80%. La città potrebbe essere più bella e pulita, ma non solo di Hera è la responsabilità (Hera associata come Comune è un’equivalenza inesatta, tante altre componenti ne fanno parte): al 90% è dei cittadini la responsabilità del decoro e la pulizia della città. Lasciatemelo dire in quanto volontario del verde e del gruppo verde/panchine, che lo può constatare giornalmente. Bisognerebbe dare spazio anche a comportamenti virtuosi e mettere ‘alla gogna’ i comportamenti degli incivili.

Marco Testoni