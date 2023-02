Rifiuti, meglio i vecchi cassonetti

Sono convinto che un’Amministrazione debba essere al servizio dei cittadini e non viceversa. I cassonetti con carta smeraldo sono anti-igienici in due fasi: la tessera che tocca inevitabilmente sporcizia e poi viene messa in tasca o nel portafoglio e le mani che, anch’esse, toccano il cassonetto per introdurre in uno spazio assurdamente piccolo un sacchetto che non è mai della dimensione prevista, non so da chi. Inoltre bisogna pensare alla vita normale: chi esce alla mattina in fretta con figli da portare a scuola e ha dimenticato la tessera? Meglio il vecchio cassonetto a pedale.

Mauro Negrini