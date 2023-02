Rifiuti, porta a porta flop

Mi domando quale vantaggio si pensava di ottenere a Modena sostituendo un servizio raccolta rifiuti automatizzato con il Porta a porta. Prima un solo autista vuotava in pochi secondi 3 metri cubi di rifiuti, mentre ora occorrono due persone a raccogliere i sacchi sparsi a terra e con un mezzo più piccolo che obbliga a fare più viaggi per vuotare il mezzo; quindi si fa un servizio peggiore a costi più alti. Per quanto riguarda gli utenti, ora sono costretti a tenere i rifiuti in appartamento per una settimana sperando di non dimenticarsi di esporre il materiale perché, se si perde l'occasione, se ne parla una settimana dopo. Avrei anche qualcosa da osservare su quei geniali finestrini per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in cui anche un sacchetto molto piccolo entra a fatica. Non approvo chi abbandona i rifiuti a terra ma bisogna anche che il servizio offerto sia decente.

Claudio Zannoni