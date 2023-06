Ho notato, con sommo rammarico, che stanno sparendo i cestini verdi che ci sono sempre stati nelle strade di Modena. La mia perplessità, dopo l’irragionevole e non certo prioritaria novità nella raccolta differenziata, è chiedere ad Hera o al Comune la ragione di questa ulteriore problematica per i cittadini modenesi. Credo sarebbe opportuno avere da Hera o dal Comune qualche spiegazione, e questo per mettere al corrente anche i cittadini del loro ‘progetto’.

Francesco Lodi