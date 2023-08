Rimini, dubbi sul piazzale della stazione

Porgo all'attenzione il seguente problema: Piazzale e strada antistante della stazione ferroviaria di Rimini. Sono stato un frequentatore di questa località per 20 anni negli anni 80-90. sono capitato ultimamente a usufruire del piazzale con la nuova configurazione e sono rimasto molto deluso. In pratica bello, ordinato ma la praticità per gli utenti è pessima. Prima uscivi dalla stazione, si facevano 5 metri di percorso e si prendeva un taxi, adesso devi fare 60 metri sotto pioggia e sole. Non esiste una corsia riservata ai privati per fare salire o scendere gli utenti. Assurdo, in genere per stazioni o aeroporti si cerca sempre di migliorare l'accoglienza . Qui si è fatto il contrario: piazzale con fontana con soldi pubblici, bello da vedere non da usare Pierino Lilla