Esprimo la mia disapprovazione per la decisione del sindaco di Ozzano dell'Emilia (Bologna), di elevare fino a mille euro la tariffa per rinunciare alla proprietà di un cane: in questo modo vengono puniti i cani più bisognosi e sfortunati, quelli in mano a persone prive di scrupoli che non li vogliono più. Sono proprio questi proprietari, che pur di non pagare mille euro, attueranno le peggiori azioni, pur di disfarsi del cane.

Marisa Galassi