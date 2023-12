Basta con i botti. Ci sono già tante esplosioni di bombe nel mondo, quest'anno niente petardi per salutare il 2024, accogliamolo in silenzio! In Italia ci sono sempre più sindaci che cercano di contrastare i botti di capodanno, con apposite ordinanze che bandiscono questa pericolosa usanza, per privilegiare la sicurezza della città e dare un chiaro segnale di attenzione verso la salute collettiva degli uomini e degli animali.

Paolo D' Arpini