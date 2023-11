Ecco perché rinuncio al prezioso diritto del voto: i nostri onorevoli in Parlamento cambiano casacca un giorno si ed uno no, senza alcun rispetto per gli elettori che li hanno fatto sedere in dorati scranni. Questi ballerini della politica evitano di fare una seria legge che obblighi chi vuol cambiare a dare le dimissioni ed a ricandidarsi con nuova casacca. Un sogno il ritorno della serietà da tempo perduta.

Luigi Bignami