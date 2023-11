Ristoranti, fondamentale l'igiene in cucina

Vorrei segnalare che anche prima del Covid i ristoratori o comunque chi manipolava alimenti avrebbe dovuto rispettare le più semplici norme alimentari di sicurezza in cucina. Le mascherine nel periodo di Covid erano un obbligo ed è giusto, ma oggi siamo ritornati indietro anni luce. Quando si mangia fuori e per caso si incrocia la cucina sono pochi i locali che rispettano le norme più elementari, le mascherine sono totalmente sparite e addirittura si lavora in cucina con maglioni senza le casacche dedicate, tutti sanno che la contaminazione avviene anche tramite abbigliamento mani, starnuti ecc. Il Covid o altri contagi non sono spariti per cui sarebbe opportuno che si facessero controlli serrati e si inasprissero le regole per stare tutti più tranquilli come avviene per le mense che lavorano da molti anni in modo più che corrette.

Graziella Cremonini