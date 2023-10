Ritorno in Terra Santa

Ho partecipato ad un pellegrinaggio in Terra Santa, organizzato dall'Agenzia di viaggio francescana Frate Sole di Bologna, partita il 6 Ottobre, giorno precedente l'attacco armato di Hamas a Israele. Ringrazio Frate Sole che ci ha sempre assistiti e ha trovato una valida e non scontata alternativa di rimpatrio con Neos, avendo ITA sospeso tutti i voli da e per Tel Aviv. Ringrazio inoltre Frate Francesco. Mazzon, la nostra guida, e Frate Giovanni Rinaldi che in sicurezza ci hanno fatto apprezzare questi luoghi straordinari trasmettendoci il desiderio di farvi ritorno.

Guido Lanzoni