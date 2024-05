Vogliamo dire la verita' sulle lunghe liste d'attesa per le visite specialistiche? I posti ci sarebbero, eliminando dentro gli ospedali le visite private pomeridiane. Ma con le tasse sui proventi degli specialisti la sanità ci guadagna. Esiste pure una legge che, in caso di liste piene, prevede questo meccanismo che però non viene applicato.

Carlo Nadalini