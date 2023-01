Sanità, il nodo dei tempi di attesa

Su uno dei principali quotidiani italiani, con la firma anche di un ex ministro, si sosteneva che la sanità italiana, “svenduta in nome del mercato”, fosse malata e “non autosufficiente”. La causa: aver assecondato per troppi anni l’idea che il mercato avrebbe comunque potuto sostituire buona parte della sanità pubblica. Ipotesi accettabile, anche se discutibile. Ma il punto è un altro: lo stesso articolo sottolinea, tuttavia, come nonostante tutto il sistema sanitario nazionale sia “un piccolo capolavoro”. E a conferma cita alcuni dati statistici che dimostrerebbero come il nostro Paese sarebbe in alcuni casi migliore del resto d’Europa: numero dei decessi evitabili e sopravvivenza ai tumori. Ora, siccome lo stesso giornale aveva nei giorni precedenti pubblicato servizi allarmanti, di cui uno dal titolo “l’attesa infinita” con riferimento ai tempi inammissibili per ottenere un appuntamento, viene un dubbio. Delle due l’una: o i dati forniti sulle performance non sono corretti o non lo sono quelli sulle liste di attesa, anche se questi ultimi possono essere facilmente certificati da ciascuno di noi. Infatti tutti sappiamo, perché ce lo dicono ripetutamente, che le armi migliori contro le malattie sono la prevenzione e la tempestività. È possibile utilizzare queste armi con i tempi di attesa di cui soffre il nostro sistema.

Enrico Venturoli