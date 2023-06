Sanità, tempi lunghi per le prenotazioni delle visite

Due ricette mediche in data 10 maggio 2023: venti giorni di tentativi, tramite fascicolo sanitario, per ottenere le rispettive prenotazioni, senza esito favorevole. Stesso risultato attraverso il Cup sondando l'agenda sino ad ottobre. La Regione Emilia Romagna non ha nulla da dire? O pratica lo sport preferito incolpando il Governo? Oltre ai danni fisici ai cittadini devono patire anche quelli economici se, per avere le prestazioni, i "pazienti" sono costretti a rivolgersi alle prestazioni private, sempre disponibili entro pochi giorni dalle richieste. Sono gli stessi pazienti che, quando va bene, sfiduciati, smettono di andare a votare o, voltano le spalle ai partiti di maggioranza che amministrano la Regione. Franco Ecchia