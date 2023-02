Sanremo, la vergogna di Blanco

Non ho guardato Fedez a Sanremo. Sorpresa dalle polemiche sollevate dal suo intervento, ma non più di tanto in quanto il personaggio è il tipico soggetto che fa la rivoluzione con i miliardi in tasca, ho riflettuto invece su quanto accaduto la sera prima con Blanco . Da dirigente scolastica che cerca sempre di valorizzare la costituzione e da quella di formare giovani nel rispetto della libertà e delle idee altrui mi sono chiesta se sbaglio tutto. Possibile che alla presenza del Presidente della Repubblica un ragazzino viziato e arrivato troppo presto al successo non sia stato in grado di controllare la rabbia e abbia danneggiato strutture che in qualche modo sono costate alla collettività? Possibile che io debba pagare il canone obbligatoriamente per vedere sfasciate suppellettili e altro e che nessuno,nemmeno il conduttore, sia intervenuto se non Morandi a distruzione avvenuta e per giustificare un comportamento inammissibile lo abbiano definito come una ragazzata? Quante "ragazzate" dovremo sorbirci poi?Le scuse ridicole e inadeguate e arrivate comunque tardi non bastano a quanti come me hanno visto calpestato un duro lavoro volto e finalizzato alla formazione dei giovani nella consapevolezza che i cattivi esempi ampliati dalla televisione e dai social valgono più delle parole e delle norme.

Maria Bruni