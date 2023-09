Scaricabarile sui migranti

"Avanti c'è posto" Questa era la voce ripetuta dal bigliettaio del tram perché i passeggeri non si accalcassero in fondo alla vettura. Oggi, la stessa orazione è recitata dai dem per l'accoglienza degli immigrati. Solo che "Avanti c'è posto" ha messo a nudo una certa demagogia. Appena la situazione si è fatta difficile gli amministratori locali hanno preso un'altra strada, quella dello scaricabarile. "E' compito del governo trovare i posti letto". Bravi ad essere generosi a parole.

Tiziano Dalla Riva