Scuola, festeggiamenti poco maturi

Da qualche anno si assiste, all'uscita dell'esame orale del maturando di turno a spettacoli che di maturo hanno veramente poco. Dai semplici festeggiamenti con apertura di bottiglie di spumanti si è ormai arrivati a lanci di qualsiasi cosa venga in mente ai compagni di classe del malcapitato: se va bene uova e farina, a volte vernice e altro. Le conseguenze si possono bene immaginare: oltre ai danni provocati ai vestiti di chi subisce il trattamento, che poi, probabilmente si vendicherà in seguito, ci sono quelli ai dintorni delle scuole, imbrattati malamente e che spesso dovranno essere poi ripuliti. Mi domando perché i dirigenti scolastici non fanno niente per impedire questa pratica. Se questi ‘festeggiamenti’ sono un esempio della maturità raggiunta, ad un osservatore esterno potrebbe venire il forte dubbio che la scuola che dirigono non abbia contribuito granché al raggiungimento dell'obiettivo.

Michele Testoni